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Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı

Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı
Çin ekibi Schenzhen FC, Bifouma transferini açıkladı

Çin ekiplerinden Schenzhen Kulübü, Yeni Malatyaspor’dan ayrılan orta saha oyuncusu Thievy Bifouma’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Thievy Bifouma'nın Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transferi ile ilgi Çin kulübüyle el sıkıştığını daha önce duyurmuştu. Süper Lig'de bu sezon beklenen performansı veremeyen Thievy Bifouma, yeni durağı Çin oldu. Çin ekiplerinden Schenzhen FC takımına transfer olan Bifouma yeni kulübüne imzayı atarak formasını giydi. Schenzhen'den yapılan açıklamada, Thievy Bifouma artık kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine teşekkür ediyoruz” denildi. Bifouma, Yeni Malatyaspor formasıyla 41 maçta 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Mehmet Türel

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