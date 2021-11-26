Cin gördüğünü iddia eden Kayseri saldırısının faili rapora itiraz etmedi

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu.

Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan ‘Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi.

Bugün Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner, Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları, şehit aileleri ve gaziler hazır bulundu. Önceki duruşmalarda "Ben cin görüyorum" diyerek deli taklidi yapan Sanık Ferhat Tekiner'in, Tekirdağ'daki tam teşekküllü hastaneden alınan ve dosyaya ulaşan cezai ehliyetinin tam olduğu raporu mahkeme başkanı tarafından okundu.

Raporla ilgili sözünün sorulması üzerine Tekiner, herhangi bir söyleyeceğinin olmadığını belirtti. Savunmaları alınan diğer sanıklar ise tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Turan Bulut

