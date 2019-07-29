Çin, Hong Kong'daki 'korkunç' protestoları kınadı

Hong Kong'da suçluların iade edilmesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan eylemler, kısa sürede yasa tasarısı askıya alınmasına rağmen Hong Kong lideri Carrie Lam'ın istifasını talep eden protestolara dönüşmüştü. Haftalardır devam eden protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken eylemciler bu kez de Hong Kong'a gelen turistleri bilgilendirmek için havalimanında oturma eylemlerine başlamıştı. Hong Konglu göstericilere Çin'in yanıtı ise gecikmedi. Çin, Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestoları "hukukun üstünlüğüne ciddi zarar" veren "korkunç olaylar" olarak tanımlayarak kınadı.

Hong Kong ve Macau İşleri Ofisi Sözcüsü, “Umarız insanlar hukukun üstünlüğü fikrinden vazgeçmezler” ifadesini kullandı. Hong Kong'da 'radikal' unsurların işlediği 'suç eylemlerini' kınayan sözcü “Hong Kong halkını mevcut durumun ciddiyetinin farkında olmaya çağırıyoruz” dedi.

Hong Kong'da barışçıl olarak başlayan eylemler geçtiğimiz günlerde yerini şiddete bıraktı. Bölgedeki tansiyon, protestoculara karşı olan bir çetenin, tren istasyonunda halka bıçakla saldırmasıyla arttı. Olayın ardından binlerce Hong Konglu sokağa çıkarak Yuen Long bölgesinde toplandı. Hong Kong halkı, polisi çete üyelerine göz yummakla suçladı. Polis ise çete ile bağlantısı olduğu belirlenen 9 kişinin aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığını söyledi.