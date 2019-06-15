İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin: 'Hong Kong'un kararına saygılıyız'

Çin: 'Hong Kong'un kararına saygılıyız'
Çin: 'Hong Kong'un kararına saygılıyız'

Çin hükumeti, Hong Kong’da şiddetli protestolara neden olan Hong Kong’dan Çin’e suçlu iadesi yasa tasarısının iptal edilmesine destek verdiklerini ve saygı gösterdiklerini açıklayarak, şiddet olaylarını kınadıklarının altını çizdi.

Çin'e bağlı Özel Yönetim Bölgesi olan Hong Kong'da hükumet, suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açan bir yasa teklifini tartışmaya sokmuştu. Rejim karşıtlarının Çin'e iade edilerek yargılanmasını engellemek isteyen Hong Kong halkı sokaklara dökülmüştü. Baskılara dayanamayan Hong Kong Başkanı Carrie Lam, yasa teklifinin iptal edildiğini ve bu suçlu iadesinin gündemden çıkarıldığını söyledi.

Hong Kong hükumetinin duyurusunun ardından Çin kanadından açıklama geldi. Çin hükûmetince yapılan yazılı açıklamada protestolarda ortaya çıkan şiddet olaylarının Çin hükumeti tarafından kınandığı kaydedildi. Açıklamada, yasa tasarısının iptalini destekledikleri, saygı duydukları ve anlayışla karşıladıkları ifade edildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.