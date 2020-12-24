Çin, İngiltere ile karşılıklı uçuşları durdurdu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, son günlerde İngiltere'nin korona virüsün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edildiğini Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirdiğini, bunun üzerine çok sayıda ülkenin İngiltere ile sınırını kapattığını ve bu ülkeyle karşılıklı uçuşları durdurduğunu hatırlattı. Sözcü, “Çin, mutasyona uğramış virüsün farklı niteliğini ve muhtemel etkilerini göz önünde bulundurarak, Çinli ve yabancı personelin sağlıklı etkileşiminin korunması için kapsamlı değerlendirmeler sonrasında diğer ülkelerin uygulamalarını da dikkate alarak Çin ile İngiltere arasındaki karşılıklı uçuşları durdurma kararı aldı" dedi. Wang, Çin'in gelişmeleri yakından izleyeceğini, salgınla mücadele tedbirlerini duruma göre güncelleyeceğini sözlerine ekledi.

Cenk Özkömür

