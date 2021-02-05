Çin, Kırgızistan'a bedava Covid-19 aşısı verecek

Kırgızistan'da Covid-19'a karşı aşılama sürecine hazırlıklar sürüyor. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin'in Bişkek Büyükelçisi Du Dewen, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile yaptığı görüşmede, Çin hükümetinin iki ülke arasındaki özel ilişkileri dikkate alarak Çin üretim Covid-19 aşısını Kırgızistan'a bedava tahsis etme kararı aldığını belirtti. Dewen, aşının teslimiyle ilgili teknik konuların taraflar arasında yakın bir zamanda çözüleceğini dile getirdi.

Aşılama 3 aşamada yapılacak

Öte yandan Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Covid-19'a karşı 3 aşamalı aşılama planı geliştirdiğini açıkladı. Açıklamada, ilk aşamada sağlık görevlileri, eğitim, emniyet kurumları çalışanlarının yanı sıra ticaret ve toplumsal besleme alanında çalışanlara uygulanacağı aktarıldı. İkinci aşamada 60 yaş üstü, 60 yaş altı kronik hastalıkları olan vatandaşlara, sosyal savunmasız kesimlerin aşılanacağı belirtilen açıklamada, bu aşamada Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında sağlanacak aşıların kullanılacağı kaydedildi. Açıklamada, “İkinci aşamada aşılama yapılması için 504 bin doz AstraZeneca aşısının alınması bekleniyor. Tahminen bu aşı miktarının yüzde 40'ı martın başında, yüzde 60'ı ise mayıs-haziran aylarında teslim edilecek. COVAX programı 1 milyon 300 binden fazla kişiyi kapsayacak” denildi.

Aşılamanın üçüncü aşamasının devlet ve yardımsever örgütlerinin destekleriyle devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, Kırgızistan'ın 500 bin doz aşı için başvurduğu Rusya'dan aşı tedariki, fiyatı ve diğer şartlarına ilişkin cevap beklendiği, Rus aşısının Kırgızistan'da üretilmesiyle ilgili teknolojik konuların araştırıldığı aktarıldı.

Geçen yıl mart ayında ilk Covid-19 vakalarının tespit edildiği Kırgızistan'da toplam vaka sayısı 84 bin 920'ye ulaşırken, bunun 81 bin 440'ü iyileşti, bin 420 kişi de hayatını kaybetti.

Aliia Raimbekova