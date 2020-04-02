Çin koronavirüsü yendi mi? Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen cevapladı

"Tedavi süreçlerini hızlandıran bazı ilaçları Türkiye'ye gönderdik"

TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Önen, "Tedavi süreçlerindeki 11-12 günlük süreleri 3-4 güne düşürdüğü iddia edilen bazı ilaçlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu ilaçlardan Türkiye'ye gönderdik. Türkiye'den olumlu haberler alırsak daha fazlasını göndermek için burda hazır bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Çin'in virüsle mücadeleyi yendiğini söylememiz için henüz çok erken, ancak yaklaşık son 10 gündür Çin'den kaynaklanan herhangi bir vaka yok"

Çin'in virüsle mücadeleyi kazandığı ve hayatın normale döndüğü yönünde gelen sorulara ise, "Çin'in virüsle mücadeleyi yendiğini söylememiz için çok erken. Çin çok büyük bir coğrafya. Ama şunu söyleyebilirim ki yaklaşık 10 gündür Çin'den kaynaklanan herhangi bir vaka yok. Bu anlamda kontrol altına alınmaya başlandı. Şuandaki vakaların çoğunluğunu yurtdışından gelen Çinli vatandaşlar oluşturuyor. Bunların da sayısı bugün itibariyle 842 olarak açıklandı. Bu sebeple Çin uçuşlarda ciddi tedbirler uyguluyor. Yurtdışından Pekin'e olan bütün uçuşları civar havalimanlarına yönlendirdi. Aynı şekilde bazı büyük şehirlerindeki havalimanlarını yurtdışından gelen uçuşlara kapattı. Yurtdışından gelen tüm vatandaşlarını test ve zorunlu 14 günlük karantinaya tabi tutuyor. Hala tedbirler çok sıkı ancak birçok eyalette sosyal hayata dönülmeye başlanıyor." cevabını verdi.

"Türkiye olarak önümüzdeki 3-4 haftalık süreyi çok dikkatli geçirirsek kontrol altına alacağımızdan şüphem yok"

Çin'in virüsle mücadelede bu başarısının nedenleri üzerine gelen sorulara Büyükelçi Önen, "Çin'i bir kıta olarak kabul edip, eyaletleri de ülke büyüküğünde olduğunu düşünürseniz, çok büyük bir coğrafyada bu kontroller değil, sadece Hubei eyaletini karantina altına alarak başladılar. İlk önce bir ülke büyüklüğünde olan Hubei eyaletinde tedbirler alındı. Burada alınan çok sıkı tedbirler sayesinde diğer eyaletlere sıçramadığını ya da az sıçradığını gördük. Bence hiçbir ülkenin başka bir ülkeyle kıyaslanması doğru değil. Her ülkenin sağlık altyapısı, sosyal dokusu, sorunu algılama yöntemleri çok farklı. Başarılı ve başarısız ülkelerle Türkiye'nin kıyaslanmasına katılmıyorum. Türkiye'nin sağlık altyapısı çok güçlü, insanının dayanışma gücü çok kuvvetli. Biz Türkiye olarak önümüzdeki 3-4 haftalık süreyi çok dikkatli geçirirsek kontrol altına alacağımızdan şüphem yok. cevabını verdi.

Fatih Burak Yıldırım