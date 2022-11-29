Çin, Tiangong Uzay İstasyonu'na görev değişimi için 3 astronot gönderdi



Çin, görev değişimi için Tiangong Uzay İstasyonu'na yeni astronotlar gönderdi. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre, Shenzhou-15 uzay aracı yerel saatle 23.08'de (TSİ 18.08) 3 astronot ile birlikte ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March 2F Y-15 taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatıldı.

Shenzhou-15 uzay aracında Çinli astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu görev alıyor. Misyonun komutanlığını üstlenen Fei Junlong, 17 yıl önce Shenzhou-6 misyonu kapsamında uzaya gitmişti. Yaş ortalaması 52 olan 3 astronotun 10 yıldan uzun bir süredir bu görev için eğitildiği bildirildi.

Shenzhou-15 misyonu, Çin'in uzay istasyonunun inşa sürecindeki son aşamayı teşkil ediyor. Çin'in uzay istasyonunda ayrıca ilk kez yörüngede mürettebat değişikliği yapılacak.

Uzay istasyonunda 6 astronot 1 hafta birlikte çalışacak

Shenzhou-15'in, yörüngesine oturduktan sonra Tiangong Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülü Tianhe ile hızlı ve otomatik kenetlenme gerçekleştirmesi bekleniyor. Astronotlar, Shenzhou-15 uzay aracından Çin'in uzay istasyonuna geçiş yaptıktan sonra ise şu an istasyonda görev yapan diğer 3 astronotla yaklaşık bir hafta birlikte çalışmalar yürütecek.

Shenzhou-14 misyonuyla uzaya gönderilen 3 astronot ise kısa bir süre sonra yeryüzüne geri dönecek. Shenzhou-14, 5 Haziran'da uzaya gönderilmişti.

Astronotlar, 40'ın üzerinde bilimsel deney ve teknik test de yapacak

Astronotlar, uzay istasyonunun astronotların uzun süreli kalışları için uygunluğunun test edilmesinin yanında, deney kabinlerinin açılması, yüklenmesi ve denenmesi gibi görevleri yerine getirecek. Astronotlar, ayrıca 40'ın üzerinde bilimsel deney ve teknik test de yapacak, 4 kez uzay aracı dışında faaliyet yürütecek.

Shenzhou-15 ile uzaya giden astronotlar, Çin'in uzay istasyonunda 6 ay kalacak. Üç astronot, ayrıca istasyonun inşasının tamamlanmasına yardım edecek.

Öte yandan Çin, insanlı uzay uçuşlarını 2003 yılında başlattı. Shenzhou-5 ile uzaya gönderilen Yang Liwei, uzaya giden ilk Çinli olmuştu.

Cenk Özkömür



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