Çin, Türkiye'ye 82 kişilik ekip gönderdi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından dünyanın farklı noktalarından Türkiye'ye yardım geliyor. Çin, 8 kişilik sivil bir ekibin ardından bu kez 82 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Çinli ekip, arama çalışmalarında kullanılacak malzeme ve ekipmanla birlikte Pekin Başkent Havalimanından afet bölgesine Air China charter uçuşu ile gitmek üzere yola çıktı. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığının koordinasyonu ile oluşturulan ekip, Pekin İtfaiye ve Kurtarma Gücü, Çin Deprem Acil Durum Arama ve Kurtarma Merkezi ve Acil Durum Hastanesi personelinden oluşuyor.

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çinli ekip yola çıkmadan önce Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Xu Jiaai ile havalimanında özel bir görüşme gerçekleştirdi.

"Ekibimizin önceliği hayat kurtarmak"

İHA'ya konuşan Çinli arama kurtarma ekibinin lideri Zhao Yang, "Türkiye ile varış noktası ve faaliyet göstereceğimiz bölge konusunda iletişim halindeyiz. Şu an birçok ülkeden farklı ülkelerin ekipleri Türkiye ile ilgileniyor. Bu bağlamda bir yol belirlenecek. Ekibimizin önceliği hayat kurtarmak. Bunun yanında bir dizi tıbbi destek sağlayacağız. Ekibimiz çok tecrübeli. Farklı zorlu görevi yerine getireceğimize güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

"Çin, çağrımıza cevap veren 65 ülkeden biri oldu"

Çinli ekibi, havalimanında Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Xu Jiaai ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li uğurladı. Büyükelçi Önen, konuşmasında Türkiye'nin tarihindeki en büyük depremlerden biriyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, "Depremler, 11 ilde yaklaşık 14 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi. Bu sabah itibarıyla 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin 426 kişinin yaralandığı, 7 bin 840 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı ve 6 bin 217 binanın yıkıldığı tespit edildi" dedi.

Büyükelçi Önen, "Çin Halk Cumhuriyeti, yardım çağrımıza cevap veren 65 ülkeden biri oldu. Pek çok uluslararası teşkilat da yardımlarını iletiyor. Türk halkı olarak, tüm yabancı dostlarımıza müteşekkiriz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün Sayın Cumhurbaşkanımıza taziye mesajını iletti" ifadelerine yer verdi.

Salgının başında Türkiye'nin Çin'in Wuhan kentine tıbbi malzeme yardımında bulunduğuna dikkat çeken Önen, "Bu dayanışma ruhu, salgının en kara günlerinde bize umut vermişti. Türk halkı adına, bu kederli günde bize destek veren Çin makamlarına ve Çin halkına bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Çin'den 5,8 milyon dolar yardım

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li, Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Direktör Yardımcısı Deng Boqing ve Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Xu Jiaai da konuşma yaptı. Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Xu Jiaai, "Kurtarma çalışmaları bilimsel şekilde yürütülmeli, güvenliğe odaklanılmalı. Kurtarma ekibi, yerel yönetimin kurtarma çalışmalarında başarılı olmasına yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapmalı. Türkiye'nin afet bölgelerinde yaşayan insanların canını ve malını kurtarma çabalarına katkı sağlanarak, bu uluslararası kurtarma görevi başarıyla tamamlanmalı" açıklamasını yaptı.

Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Direktör Yardımcısı Deng Boqing, Çin hükümetinin acil insani yardım mekanizmasını devreye sokarak, Türkiye'ye acil yardımda bulunma kararı aldığını açıkladı. Bu çerçevede, Çin'in Türkiye'ye acil ihtiyaç malzemeleri dahil olmak üzere 40 milyon yuan (5,8 milyon dolar) değerinde yardım sağlayacağı, arama kurtarma ve sağlık ekipleri göndereceği ifade edildi.

Çin Kızıl Haç Derneği de Türk Kızılay Derneğine afetin yaralarını sarmak ve k

urtarma operasyonlarında kullanılmak üzere 200 bin dolar nakdi yardımda bulunma kararı aldı.

Çin Kızıl Haç Derneği Başkanı Chen Zhu, Türk Kızılay Derneğine gönderdiği başsağlığı mesajında, afetten etkilenen bölgelerdeki durumu izlemeyi sürdüreceklerini, gerektiği takdirde daha fazla insani yardımda bulunacaklarını belirtti.

Cenk Özkömür

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