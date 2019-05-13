Çin ve Rusya Dışişleri bakanlarından kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Soçi'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. ABD, Rusya ve Çin arasında yaşanan ekonomik ve siyasi gerilimin zirveye çıktığı günlerde ülkeler arası görüşmeler de arttı. Yarın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Rusya ziyareti öncesi Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Çin ve Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde Çin'in 1 Haziran'dan itibaren Amerikan mallarına getirdiği tedbirler hakkında detayları Lavrov'a anlattığı öğrenilirken bakanların görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Lavrov ve Wang Yi'nin görüşmesinde öncelikli konunu Kuzey Kore meselesi olduğu belirtilirken Rusya, ABD ve Çin arasındaki gelişmelerde ele alındı.

“Pompeo'dan İran konusundaki önerilerini dinleyeceğim”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Wang Yi ile gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısında İran ile ABD arasındaki krizi değerlendirerek, “Sayın Pompeo ile yarın yine Soçi'de bir görüşme gerçekleştireceğim. Kendisinden İran ile yaşanan nükleer sorunun çözümüne karşı çözüm önerilerini dinleyeceğim. İran ile yaşanan sorunun giderilmesi için karşılıklı olarak görüşeceğiz” ifadelerinde bulundu. Lavrov ayrıca Pompeo ile görüşmesinin ana başlığının stratejik nükleer silahların sınırlandırılması meselesi olacağını dile getirdi.

Gazetecilerin ABD, Rusya ve Çin arasındaki Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması'na dair bir müzakere gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Lavrov, konuyla ilgili ülkeler arası bir görüşmenin veya görüşme planının olmadığını söyleyerek, "ABD, Çin ve Rusya ile bu konuda müzakere gerçekleştirmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Kore meselesi için hazırız"

Basın toplantısında Kore Yarımadası'nda yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Lavrov, Çin ve Rusya'nın Kore Yarımadası'nın güvenliği için gerçekleşen her türlü çabaya destek olacaklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jipping arasındaki görüşmeler hakkında bilgi veren Lavrov, liderlerin yılın ilk yarısında görüşme gerçekleştirdiklerini, ülkeler arası ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınması için liderler arasındaki görüşmelerin bu yıl içerisinde sıklıkla gerçekleşeceğini dile getirdi.

Çin lideri Haziran'da Rusya'yı ziyaret edecek

Lavrov ayrıca Çin liderinin Rusya'nın St. Petersburg'ta 6-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Ekonomi Forumu'na katılmasını beklediklerini ve bu nedenle Çinli mevkidaşı ile ön hazırlıklar konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Lavrov ayrıca ilişkilerin hükümetler arasında da geliştirilmesi amacıyla sonbaharın başlarında Rusya ve Çin hükümetleri arasında geniş katılımlı görüşmelerin olacağını açıkladı.

Lavrov, Çin'e destek çıktı

ABD'nin ticaret savaşları kapsamında Çin'e uyguladığı ekonomik kısıtlamaları değerlendiren Sergey Lavrov, Rusya'nın Dünya Ticaret Örgütü'nün kararlarını ihlal eden tüm eylemlere karşı çıktığını belirterek, “Uluslararası ticaret meseleleri konusunda Dünya Ticaret Örgütünün tüm hükümlerini yerine getiriyor ve bu hükümlerin dışındaki tüm girişimleri reddediyoruz” dedi.

Wang Yi'nin açıklaması kısa sürdü

Lavrov'un yaptığı açıklamaların ardında söz alan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın desteği için teşekkür ederek başladığı konuşmada kısaca ticaret savaşlarına değindi. Wang Yi, ABD'nin Çin'e uyguladığı kısıtlamaları kast ederek, Çin'e karşı yapılan hiçbir saldırının cevapsız kalmadığını, Çin'in aynı oranda buna cevap verdiğini ifade etti.