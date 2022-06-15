Çin ve Rusya'dan işbirliği vurgusu

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki krizin ele alındığı görüşmede Xi, dünyadaki küresel değişimlere ve istikrarsızlığa rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini söyledi. Ekonomik ve ticari işbirliğinin istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini belirten Xi, yeni açılan Heihe-Blagoveshchensk sınır ötesi karayolu köprüsünün iki ülke arasında yeni bir bağlantı oluşturduğunu ifade etti.

Çin tarafının ikili ticari işbirliğinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini sürdürmek için Rus tarafı ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Xi, egemenlik ve güvenlikle ilgili temel çıkarların yanı sıra temel endişeler konusunda da birbirlerini desteklemeye devam etmek için Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Ukrayna konusunda açıklamalarda bulunan Xi, Çin'in durumu her zaman tarihsel bağlam ve konunun önemi temelinde bağımsız olarak değerlendirdiğini belirterek, dünya barışını ve küresel ekonomik düzenin istikrarını daima desteklediklerini vurguladı. Tüm tarafların sorumluluk alarak Ukrayna krizinin uygun bir şekilde çözülmesi için ısrarcı olması gerektiğini söyleyen Xi, Çin'in bu amaçla üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

"Çin ile çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye hazırız"

Putin ise Xi'nin güçlü liderliği altında gerçekleştirdiği dikkat çekici kalkınma başarılarından dolayı Çin'i tebrik ettiğini ifade etti. Yılın başından bu yana Rusya ve Çin arasındaki işbirliğinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirten Putin, Rusya'nın Çin tarafından önerilen küresel güvenlik girişimini desteklediğini ve sözde sorunlarla Çin'in iç işlerine yönelik her türlü müdahaleye karşı olduğunu söyledi. Putin, Rusya'nın dünyadaki çok yönlülüğü artırmak ve daha adil bir uluslararası düzen kurulması konusunda yapıcı çabalar için Çin ile çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.