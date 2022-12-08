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Çin ve Suudi Arabistan'dan 30 milyar dolarlık 34 anlaşma

Çin ve Suudi Arabistan'dan 30 milyar dolarlık 34 anlaşma
Çin ve Suudi Arabistan'dan 30 milyar dolarlık 34 anlaşma

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında yaklaşık 30 milyar dolar değerinde 34 anlaşma imzalandı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1'inci Çin-Arap Devletleri Zirvesi ile Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Xi'nin 3 günlük ziyareti çerçevesinde iki ülke arasında enerji, bilişim teknolojileri, ulaşım, lojistik, sağlık endüstrisi, konut ve inşaat alanları gibi çeşitli alanlarda 34 anlaşma imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih anlaşmaların Suudi Arabistan'ın Çin ile ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmeye yönelik istekliliğini yansıttığını söyledi. Çin Devlet Başkanı tarafından yapılan ziyaretin ekonomik ve ticari ilişkilerin ivmesini artırmaya katkıda bulunacağını belirten el-Falih, iki ülkenin son yıllarda kapsamlı bir şekilde gelişen sağlam ilişkilere ve yakın ortaklığa sahip olduğunu ifade etti.

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