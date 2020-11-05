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Çin: 'Yeni ABD yönetimiyle ilişkileri doğru yolda ilerletmeyi umuyoruz'

Çin: 'Yeni ABD yönetimiyle ilişkileri doğru yolda ilerletmeyi umuyoruz'
Çin: 'Yeni ABD yönetimiyle ilişkileri doğru yolda ilerletmeyi umuyoruz'

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, yeni ABD yönetiminin Çin ile orta yolda buluşmasını, farklılıkları yönetmesini ve ikili ilişkileri doğru yolda ilerletmesini umduklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, ABD'de oy sayım süreci devam eden başkanlık seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, seçimin pürüzsüz ve başarılı şekilde tamamlanmasını temenni ettiklerini belirtti. Çin'in ABD ile ilişkilerine yaklaşımının net ve tutarlı olduğuna işaret eden Le, "Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde büyümesinin korunması ve ilerletilmesi, hem iki ülke halklarının temel çıkarlarıyla hem de uluslararası toplumun müşterek beklentisiyle uyumlu" dedi. Le Yucheng, ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin, Çin ile orta yolda buluşarak, işbirliğine, farklılıkları yönetmeye ve ikili ilişkileri doğru yolda ilerletmeye odaklanmasını umduklarını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada da ABD'deki başkanlık seçimlerinin ülkenin iç işi olduğunun altı çizilmişti. Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in ABD'deki seçimlerde ‘taraf tutmadığını' kaydetmişti.

Cenk Özkömür

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