Çin Yıllık Büyüme hedefini açıkladı

Çin'de yıllık meclis toplantıları, başkent Pekin'in merkezinde bulunan Büyük Halk Salonu'nda başladı. Çin Başbakanı Li Keqiang, Ulusal Halk Kongresi 4. Toplantısı'nın açılışında hükümet çalışma raporunu sundu. Başbakan Li, Çin'in Covid-19 salgınının etkilerinden güçlü bir şekilde sıyrılmayı sürdürdüğüne işaret ederek yıllık ekonomik büyüme hedefini “yüzde 6 üstü” olarak belirlediklerini duyurdu. Pekin, 2021 yılı için 11 milyondan fazla yeni istihdam oluşturma hedefini açıkladı.

Öte yandan, 2021 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 3 civarında olarak duyuruldu. Çin'in yıllık savunma bütçesini yüzde 6,8 artırdığı bildirildi. Ülkenin bu yılki savunma harcamasının geçen yıla kıyasla yüzde 6,8 artarak yaklaşık 209 milyar dolar seviyesinde olacağı aktarıldı.

Çin, salgın nedeniyle 2020 yılında yıllık büyüme hedefi açıklamamış, yıl sonu itibarıyla yüzde 2.3 büyüme kaydetmişti. Verilere göre, Çin'de 2020 yılında 9 milyon yeni istihdam hedefi koyulmuş, ancak yıl sonu itibarıyla toplam 11 milyon 860 bin yeni istihdam oluşturulmuştu.

Cenk Özkömür

