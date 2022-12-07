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Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı

Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı
Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Dünya yörüngesine yeni bir test uydusu fırlattı.

Çin, yörüngeye yeni test uydusu fırlattı - Tıkla İzle


Çin, Dünya yörüngesine yeni bir test uydusu gönderdi. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuaizhou-11 Y2 taşıyıcı roket ile fırlatılan VHF Veri Değişim Sistemi (VDES) test uydusu, VDES ve Otomatik Tanımlama Sistemi'nin (AIS) iletişim testi ve anahtar teknolojileri doğrulaması için kullanılacaktır.
Pekin saatiyle 09.15'te fırlatılan uydunun başaralı şekilde yörüngeye yerleştiği aktarıldı. Çin, söz konusu fırlatma ile 23'üncü kez Kuaizhou-11 roketini kullanmış oldu.

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