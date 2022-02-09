Çınarcık-Armutlu karayolunda heyelan

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde toprak kayması meydana geldi. Armutlu ilçesine yakın bölgede oluşan toprak kayması nedeniyle karayolu toprak, ağaç ve kaya parçalarıyla kaplandı. Bölgeye gelen jandarma güvenlik önlemleri aldı. Alanda toprak kaymasının zaman zaman devam ettiği öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan karayolunda Karayolları Bölge Müdürlüğü, Esenköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan koridordan araç geçişleri sağlanmaya başlandı.

Esenköy Belediye Başkan Vekili Erdem Küçük bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Heyelan oluşan alanda detaylı temizlik çalışmasına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.

Erhan Erdoğan