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Çınar'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Çınar'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
Çınar'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar'ın Ovabağ-Diyarbakır Havaalanı kesişim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FS 5423 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yakup Ermiş

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