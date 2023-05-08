Çınar'da trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, Çınar'ın Ovabağ-Diyarbakır Havaalanı kesişim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FS 5423 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yakup Ermiş
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