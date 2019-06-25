Cinayet davası öncesi yumruklar konuştu: 1 yaralı

19 Nisan 2017'de Pınarbaşı ilçesi Tahtalı köyünde tarlada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce av tüfeği kullanıldı. Av tüfeği ile yaralanan Mustafa Ç. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, tabanca ile yaralanan Murat Ç. ve olay tarihinde 12 yaşında olan M.C. Ç. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralılardan Murat Ç. ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, çocuk M.C.Ç. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Murat Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda ölen Murat Ç. ile ölen Mustafa Ç'nin birbirlerini vurdukları iddiası ile açılan davada S.Ç. M.Ç. ve Y.Ç. isimli kadın hakkında da ‘kasten öldürmeye iştirak' suçundan dava açıldı. Tutuksuz kadın sanık Y.Ç.(61) ise geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiş, kadının ölüm raporu sanık avukatlarınca dosyaya konulmuştu.

Polis güvenlik önlemi aldı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava öncesi adliye koridoru önünde bekleyen iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekipleri olaya anında müdahale ederek, kavganın büyümesini engelledi. Kavga sonrası H.A.Ç. (36) burnuna aldığı yumruk darbesi ile yaralanırken, polis koridoru boşalttı. Kavgaya karışan R.Ç.(35), C.A.Ç.(18) ve H.Ç.(36) tutanak tutulmasının ardından ifadeleri alınması için karakola götürülmek üzere ekiplere teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, duruşma öğleden sonra başlayacak.

Şeref Kahraman