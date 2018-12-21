Cinayet işleyip gasp ettiği araçla köfteciye dalan sanığa müebbet

Osmangazi ilçesinde kalbinden vurularak öldürülen ve cesedi ormanlık alanda bulunan Gürbüz Kömür'ün (53) katil zanlısı olarak aranan Okan Aksu, aynı günün akşamı Yusuf Ay'ı (46) da 3 kurşunla yaralayarak arabasını gasp etti. Aksu gasp ettiği arabayla aşırı hız yaptığı gerekçesi ile İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir köfteciye girdi ve 2'si ağır 10 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kendisinin de yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan Aksu polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten adam öldürmek, yağma, öldürmeye teşebbüs ve gasp suçlarından dava açıldı. Aksu geçtiğimiz gün yeniden hakim karşısına çıktı. Aksu, hakkında karar verilecek duruşmada son kez söz hakkı aldı. Pişman olduğunu söyleyen Aksu, "Olay günü Merinos Parkı'nda tek başına oturuyordum. İsminin daha sonra Gürbüz Kömür olduğunu öğrendiğim kişi yanıma gelip oturdu. Sohbet ettik. Sonra beni aracına çağırdı gezmek için. Teklifini kabul ettim. Yolda bana alkol aldı. İçtim. Sonra öpmeye çalıştı rahatsız oldum. Bu sırada belimdeki tabancamı görüp almak istedi. O sırada silah ateş aldı. Yaralanmıştı. Kanlar içersindeydi. Aracın kapısını açıp o şekilde aşağı indi. Ben de kendisini bırakıp otomobil ile kaçtım. Sonra da öldüğünü öğrendim" dedi.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığı kontrol edilen Aksu'ya İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca 'akli dengesi yerindedir' raporu verildi. Mahkeme heyeti, sanık Okan Aksu'ya 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan 13 yıl, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Okan Aksu hakkında, Yusuf Ay'ı 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'iş yerine zarar verme' ve 'birden fazla kişiyi taksirle yaralama' suçlarından açılan dava ise sürüyor.

Derya Evren