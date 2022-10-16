Cinayet zanlısı 6 yıl sonra yakalandı !

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2016 yılında Viranşehir'de işlenen cinayetin zanlısı M.R.S.'nin Karaköprü ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Cinayet dahil silahla tehdit, sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar vermek suçlarından aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 6 yıldır aranan M.R.S., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı cezaevine gönderildi.

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