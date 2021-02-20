Cinayet zanlısı karı koca adliyeye sevk edildi

Olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta aile içi kavga ihbarı yapıldı. Olaya giden polis ve 112 ekipleri evde yatakta yatan Saniye Kaçar'ın (66) öldüğünü tespit etti. Polis olay yerinde evde ölü olarak bulunan ablası için “Kendisini duvarlara vurup duruyordu psikolojik olarak sıkıntıları vardı” diyen ağabey E.Ç (69) ve eşi G.Ç.'yi(55) şüphe üzerine çapraz soruşturmaya aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüpheli karı kocanın ifadeleri doğrultusunda korkunç cinayeti ortaya çıkardı.

Gözaltına alınan ağabey E.Ç (69) ve G.Ç.(55) İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosunda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hurşit Topal

