İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayet zanlısı karı koca adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı karı koca adliyeye sevk edildi
Cinayet zanlısı karı koca adliyeye sevk edildi

Gemlik'e bağlı Küçük Kumla Mahallesinde öz kardeşi Saniye Kaçar’ı öldürdüğü iddia edilen karı-koca adliyeye sevk edildi.

Olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta aile içi kavga ihbarı yapıldı. Olaya giden polis ve 112 ekipleri evde yatakta yatan Saniye Kaçar'ın (66) öldüğünü tespit etti. Polis olay yerinde evde ölü olarak bulunan ablası için “Kendisini duvarlara vurup duruyordu psikolojik olarak sıkıntıları vardı” diyen ağabey E.Ç (69) ve eşi G.Ç.'yi(55) şüphe üzerine çapraz soruşturmaya aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüpheli karı kocanın ifadeleri doğrultusunda korkunç cinayeti ortaya çıkardı.
Gözaltına alınan ağabey E.Ç (69) ve G.Ç.(55) İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosunda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hurşit Topal
 

İLGİLİ HABER
Gemlikte ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Gemlik'te ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.