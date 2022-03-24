Cinayet zanlısı saman çuvallarının arasında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Bucak Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptıkları çalışma neticesinde Siverek ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Zülküf Küçükyılmaz'ın cinayet zanlısı İbrahim Kantarmış'ın yerini belirledi. Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "tasarlayarak adam öldürme" ile 3 ayrı suçtan aranan İbrahim Kantarmış, Beydeş Mahallesi Yalankoz Sokak kırsalında depo olarak kullanılan yerde saman çuvallarının altına gizlenmiş halde yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

8 Temmuz 2020 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi Gerger Caddesi'nde Zülfikar Küçükyılmaz'a uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Silahtan çıkan mermiler, Zülfikar Küçükyılmaz'ın vücudunun çeşitli yerlerine ve bir otomobile isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken, Zülfikar Küçükyılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.



Mevlüt Bayraktar

