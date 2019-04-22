Cinayet zanlısı yayla evinde yakalandı

Alınan bilgilere göre, Osmaniye'de adam öldürmek suçundan aranan Murat B.'nin (38) Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Cambaz Mahallesi Kıratlı mevkiinde bir yayla evinde gizlendiği bilgisini alan jandarma harekete geçti. Yayla evinin etrafını saran jandarma ekipleri, evin bacasından dumanlar çıktığını tespit etti. Jandarma ekiplerini fark eden zanlı, "teslim ol" çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Yayla evinin kapısını kırarak içeri giren jandarma, merdiven arasında gizlenen zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Kasten yaralama, tehdit, adam öldürme suçlarından aranan Murat B. karakola götürüldü. Yayla evinde yapılan aramada 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 30 adet mermi, 1 adet tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 61 adet mermi ile 2 adet dürbün ele geçirildi.

Muhammet Özer

