Cinayete kurban gencin kimliği tespit edildi

Olay, Bodrum-Güvercinlik yolunda meydana geldi. Seyir terasını geçtikten sonraki keskin virajın olduğu bölgeye denize girmeye gelen 2 genç, ormanlık alanda bir kişiyi başından vurulmuş halde bulmuştu. İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri ve çevresinde dedektörle de arama yapıldı. Başın arka kısmından sıkılan kurşunun kaşından çıktığı öğrenilirken ayağında terlik ve üzerinde şort tişört bulunan şahısta kimlik çıkmadı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kime ait olduğu ise bugün belli oldu. Cesedin, Ağrı Patnos doğumlu 20 yaşındaki Kenan Uzunay'a ait olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hamdi Yörür