Cinayete kurban giden kadınlara özel “409+8 Gün” Sergisi

Galeri Yeni Yüzyıl'da açılan 409+8 Gün başlıklı sergide, yeni yıla 8 gün kala, 23 Aralık 2019 tarihi itibariyle ülkemizde cinayete kurban giden kadınların sayısına dikkat çekiliyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Vargün, “Sergi ile ülkemizde işlenen kadın cinayetlerini sorgulamak istedik” dedi. Dr. Öğretim Üyesi Özlem Vargün sergiye ilişkin şu bilgileri verdi: “Sergide, 23 Aralık 2019 itibariyle, yani yeni yıla 8 gün kala 409 kadının cinayete kurban gittiğini vurgularken, kalan 8 günde de bu cinayetlerin sayısının kaç olacağına dair bir farkındalık oluşturmayı amaç edindik. Bunu vurgularken, hem galerinin atmosferini, hem de cinayet verilerini doğrudan vererek sorgulamaya açmak istedik.”

Sergideki kırmızı renk ölümü simgeliyor

Galeri mekânında kadına dair hiç bir görselin bulunmadığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Özlem Vargün, iç mekanda kullanılan kırmızı renk ve diğer ses ve temaların ne anlama geldiğini şöyle anlattı: “Sergideki renkler, sesler ve diğer temalar kadın cinayetlerini anlatıyor. Sergi; site-specific (ortam odaklı) bir yerleştirmeyle oluşturulmuştur. Mekanın atmosferine hakim olan kırmızı renk, kalp atışı sesi ve sayaç sesi tekinsizliği, yazılar merakı, giriş kapısı ise gerilimi simgelemektedir. Sergi bütünsel bakış açısıyla farkındalık oluşturmakta ve bilindik baskın hegemonyanın içinde kalan kadının duygu durumunu sorgulamaktadır. Katılımcıların duvarlara bıraktığı izler ise mağara resimleri gibi geleceğe bırakılan mesajlardır. Birlik, destek ve farkındalık anlamına gelmektedir.”

Katılımcı Sergi

Dr. Öğretim Üyesi Özlem Vargün, ziyaretçilerin karşısına katılımcı bir sergi ile çıkmayı amaç edindiklerini ifade ederek, “Kadın Cinayetleri konusunda bilgili miyiz? Bir şey yapılabileceğine dair bir çabamız ve umudumuz var mı? Ne yapılabilir? Bu konuda öneriler ne olabilir? Bu katılımcı sergide güç birliği oluşturmak adına mekâna eldiven ve sprey boya bırakılmış ve galeriye gelen ziyaretçilerden eldiveni giyerek sprey boya ile el izini bırakması istenmiştir. Bu el izi, destek ve güç birliği anlamına gelmektedir. Katılımcılar sergi alanındaki deftere kadın cinayetleri konusundaki fikirlerini yazarak bu konuda çözüm önerisi sunmaya teşvik edilmektedirler” dedi.

