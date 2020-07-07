Cinayeti işledikten sonra sahilde uyumuş

Bodrum'da kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 58 yaşındaki M.Z., jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamların karşısına çıkarıldı. M.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Vücudundaki kan izlerini yıkayıp sahilde uyumuş

Edinilen bilgiye göre, pazartesi günü gece saatlerinde Turgutreis Günbatımı Plajı'nın sonunda bulunan metruk bir otelde yaşanan olayda, iddiaya göre son afla cezaevinden çıktığı öğrenilen M.Z., alkol alıp daha sonra uyudu. Bir süre M.Z.'nin yanına, daha önceleri pek çok kez kendisine baskı kurup alkolünü aldığı öğrenilen 47 yaşındaki arkadaşı Hakan Aslan geldi. Aslan, uyandırdığı M.Z.'nin telefonunu aldığını iddia ederek geri vermesini söyledi. M.Z. telefonun kendisinde olmadığını söyleyince aralarında tartışma başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavgada her iki taraf da bıçak çekerken, M.Z., arkadaşı Hakan Aslan'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Öldürdükten sonra kana bulanan elbiselerini ve ayakkabılarını çıkarıp denize girip vücudundaki kanı yıkayan katil zanlısı, olay yerinde bulunan battaniye ve eşyalarını alıp sahilde yaklaşık 150 metre ileriye gidip yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Hakan Aslan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, sahilde uyuyan katil zanlısını gözaltına aldı.

Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan katil zanlısı M.Z., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Ayhan