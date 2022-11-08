Cinayetle sonuçlanan 8 yıllık husumetin sanığı hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Mustafa S. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya tarafların yakınları ile avukatları katıldı. Taraflar arasındaki husumete ilişkin tanık ifadeleri ve maktulün eşi S. Demirci'nin beyanının dinlenmesinin ardından savcılık makama esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

"8 yıl önce yol verme meselesinden sanık tarafı eşime saldırmıştı”

Olay öncesindeki husumeti ve olay günü hakkında ifade veren maktulün eşi S. Demirci, “8 yıl önce yol verme meselesinden kaynaklı olarak sanık tarafı eşime saldırmıştı. Daha sonra büyükler araya girince sulh olundu. Eşimi rahatsız etmeye devam ettiler. Olay günü ise biz arabadayken sanık koşarak aracın yanına geldi ve ateş etti. Bizim arabamızda herhangi bir silah yoktu” dedi.

Abdullah Güçlü



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.