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Cinayetle sonuçlanan 8 yıllık husumetin sanığı hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapis talebi

Cinayetle sonuçlanan 8 yıllık husumetin sanığı hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapis talebi
Cinayetle sonuçlanan 8 yıllık husumetin sanığı hakkında müebbet ve 3 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir’de 8 yıl önce aracına yol vermeme nedeniyle aralarında husumet bulunan İsa Demirci’yi (32) tabancayla vurarak öldüren Mustafa S.’nin yargılandığı davada esas hakkında mütalaa veren savcı, sanığın müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Mustafa S. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya tarafların yakınları ile avukatları katıldı. Taraflar arasındaki husumete ilişkin tanık ifadeleri ve maktulün eşi S. Demirci'nin beyanının dinlenmesinin ardından savcılık makama esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

"8 yıl önce yol verme meselesinden sanık tarafı eşime saldırmıştı”

Olay öncesindeki husumeti ve olay günü hakkında ifade veren maktulün eşi S. Demirci, “8 yıl önce yol verme meselesinden kaynaklı olarak sanık tarafı eşime saldırmıştı. Daha sonra büyükler araya girince sulh olundu. Eşimi rahatsız etmeye devam ettiler. Olay günü ise biz arabadayken sanık koşarak aracın yanına geldi ve ateş etti. Bizim arabamızda herhangi bir silah yoktu” dedi.

Abdullah Güçlü
 

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