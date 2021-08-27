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Çin'de 101 katlı binada yangın

Çin'de 101 katlı binada yangın
Çin'de 101 katlı binada yangın

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinde bulunan 101 katlı bir binada yangın çıktı.

Çin'de 101 katlı binada yangın - Tıkla İzle

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentindeki Yeni Jinpu Bölgesi'nde yer alan 101 katlı bir binada yangın çıktı. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamada, 419 hanenin bulunduğu ve 818 kişinin yaşadığı Kaixuan International Residans'ta çıkan ve yaklaşık 5 saat boyunca devam eden yangında henüz can kaybı bildirilmezken, mahsur kalan kimse olmadığı aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binayı saran alevler görüldü.

Yangının 19'uncu kattaki bir dairede başladığı ve alevlerin neredeyse binanın tamamına yayıldığı ifade edilirken, 60'tan fazla itfaiye aracı ve ambulansların olay yerine sevk edildiği, yangın söndürme çalışmalarında 300'ü aşkın itfaiyecinin görev yaptığı bildirildi. Söndürme çalışmalarına destek için binaya elektrik ve doğal gaz iletiminin kesildiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı. Yangının henüz kontrol altına alınmadığı belirtildi.

Cenk Özkömür

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