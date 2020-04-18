İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'de 27 korona virüs vakası tespit edildi

Çin'de 27 korona virüs vakası tespit edildi
Çin'de 27 korona virüs vakası tespit edildi

Çin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeni can kaybı bildirilmezken, 27 yeni vaka kayıtlara geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında Covid-19 salgınında 27 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 17'sinin yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, ülke genelindeki yurt dışı kaynaklı vaka sayısı bin 566'ya, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 719'a yükseldi. Komisyon ayrıca Çin anakarasında dün salgından kaynaklı can kaybı meydana gelmediğini aktardı.

Dün 50 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Komisyon, şu ana dek iyileşen Covid-19 hastalarının sayısının 77 bin 29'a ulaştığını belirtti.

Çin'de korona virüs nedeniyle şu ana dek 4 bin 632 kişi ise hayatını kaybetti.

Cenk Özkömür
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.