Çin'de 66 milyon yıl öncesine ait dinozor embriyosu bulundu

Çin'in Jiangxi eyaletinin Ganzhou şehrinde Oviraptorosaur dinozor türüne ait bir embriyo bulundu. Araştırmacılar, “Bebek Yingliang” adını verdikleri embriyo fosili daha önce dinozorlarda görülmeyen ancak modern kuşlara benzeyen bir duruş olan başını vücudunun altında, ayakları iki yanda ve sırtı kıvrılmış halde buldu. Birmingham Üniversitesi'nden Araştırmacı Fion Waisum Ma, fosil dinozorun tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi dinozor embriyolarından biri olduğunu belirterek, "Bu küçük doğum öncesi dinozor, tıpkı yumurtasında kıvrılmış bir yavru kuşa benziyor. Bu durum günümüz kuşlarının birçok özelliğinin ilk olarak dinozor atalarında evrimleştiğinin bir başka kanıtı" dedi.

Araştırmacılar, bebek fosilin 72 ila 66 milyon yaşında olduğunu belirterek, muhtemelen yumurtanın çamur kayması sayesinde gömüldüğünü ve bu sayede uzun süre leş yiyicilerden korunduğunu düşünüyorlar. Araştırmacılar, bebek fosilin eğer yaşasaydı 2 ila 3 metre boyuna ulaşabileceğini de ifade etti.

"Yumurta hırsızı kertenkeleleri" anlamına gelen Oviraptorosaurlar dizonor türü, Geç Kretase döneminde şu anda Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan tüylü dinozorlardandı. Yaklaşık 27 cm uzunluğunda olan fosil bebek, Çin'in Yingliang Taş Doğa Tarihi Müzesi'nde 17 cm büyüklüğünde bir yumurtanın içinde sergileniyor.