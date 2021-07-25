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Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı

Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı
Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı

Çin’in güney kesimindeki Huizhou kenti kıyılarında 67 kişinin bulunduğu açık deniz inşaat platformunun yan yatması sonucu bazıları suya düşerken, 4 kişinin kayıp durumda olduğu bildirildi.

Çin'de 67 kişiyi taşıyan deniz platformu yan yattı - Tıkla İzle

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Huizhou kenti açıklarında 67 kişinin bulunduğu açık deniz platformunun yerel saatle 11.26'da yan yattığı belirtildi.

Platformdakiler denize düşerken, kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 63 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı, 4 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı.

Platformun açık sularda rüzgar enerjisi donanımlarının inşasında kullanıldığı ifade edildi. Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterlerin de katıldığı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cenk Özkömür
 

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