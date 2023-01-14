Çin'de 8 Aralık'tan bu yana Covid-19'dan yaklaşık 60 bin kişi hayatını kaybetti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Tıbbi İdare Departmanı Direktörü Jiao Yahui, gerçekleştirilen basın toplantısında, Çin anakarasındaki korona virüs verilerini açıkladı. Jiao Yahui, sağlık kurumlarının 8 Aralık-12 Ocak arasında Covid-19'dan 59 bin 938 ölüm bildirdiğini duyurdu. Jiao, 5 bin 503 kişinin doğrudan Covid-19 enfeksiyonunun yol açtığı solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 54 bin 435 kişinin ise Covid-19 enfeksiyonu ile birlikte kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi altta yatan rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Söz konusu dönemde hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 80,3 olarak kayıtlara geçerken, ölenlerin yüzde 90,1'inin 65 yaş ve üzeri, yüzde 56,5'inin de 80 yaş ve üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, yalnızca doğrudan Covid-19 kaynaklı solunum yetersizliği nedeniyle meydana gelen ölümlerin korona virüs verilerindeki ölü sayısına dahil edileceği duyurulmuştu.

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