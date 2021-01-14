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Çin'de 8 ay sonra korona virüsten ilk ölüm

Çin'de 8 ay sonra korona virüsten ilk ölüm
Çin'de 8 ay sonra korona virüsten ilk ölüm

Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Mayıs ayından bu yana ilk kez korona virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de 8 ay sonra korona virüsten ilk ölüm - Tıkla İzle

Yeni tip korona virüsün (Covid-19) ilk görüldüğü Çin'de 8 ay sonra ilk kez korona virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte salgında 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 4 bin 635'e yükseldiği bildirildi. Mayıs ayından ilk kez kaydedilen ölümün Çin'in aylardır salgında en kötü dönemini geçiren Hebei eyaletinde gerçekleştiği belirtildi.

Ülkede son 24 saatte 138 yeni vaka, 78 yeni asemptomatik vaka tespit edildiği aktarıldı. Bu sayının Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu belirtilirken, toplam vaka sayısının 87 bin 844'e ulaştığı ifade edildi.

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