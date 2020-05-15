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Çin'de 800 metrelik uçurumun yamacında bulunan köy tahliye edildi

Çin'de 800 metrelik uçurumun yamacında bulunan köy tahliye edildi
Çin'de 800 metrelik uçurumun yamacında bulunan köy tahliye edildi

Çin’de 800 metre yüksekliğindeki uçurumun yamacında bulunan köy tahliye edildi.

Çin’de 800 metrelik uçurumun yamacında bulunan köy tahliye edildi - Tıkla İzle

Çin'in Siçuan bölgesinde bulunan 800 metre yüksekliğindeki bir uçurumun yamacında bulunan Atulie'er köyü tahliye edildi. Köyde bulunan 84 hane “yoksullukla mücadele” kampanyası kapsamında tahliye edilerek, Jaocue kasabasında inşa edilen apartmanlara yerleştirildi. Köy sakinleri evlerine ulaşabilmek amacı ile her gün 800 metre yüksekliğinde binlerce basamaktan oluşan çelik merdivenleri tırmanmak zorunda kalıyordu. Atulie'er köyü ayrıca “Uçurum köyü” olarak da biliniyordu.

Yetkililer, köyün tahliye edilmesinin ardından bölgenin turistik faaliyetler için kullanılması amacı ile yatırım yapılmasını planladıklarını açıkladı. Yetkililer, ayrıca bu planlar doğrultusunda 30 hanenin köyde kalmaya karar verdiğini ifade etti.

Öte yandan Atulie'er köyü 2016 yılında uçurumda bulunan merdivenleri kullanarak okula giden çocukların ve köylülerin fotoğraflarının yayılmasının ardından gündeme gelmişti.

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