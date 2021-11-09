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Çin'de Afrika Domuz Vebası salgını

Çin'de Afrika Domuz Vebası salgını
Çin'de Afrika Domuz Vebası salgını

Fransa merkezli Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Çin’deki bir domuz çiftliğinde Afrika Domuz Vebası (ASF) salgını olduğunu bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından yapılan açıklamada, Çin'in güneyinde yer alan Hainan Adası'ndaki bir domuz çiftliğinde Afrika Domuz Vebası (ASF) salgını olduğu bildirildi.

OIE, Çin tarafından yayınlanan bir rapora atıfta bulunarak, bin 63 hayvanın bulunduğu çiftlikte salgının 23 Ekim'de başladığını ve 31 Ekim'de salgının doğrulandığını duyurdu.

Öte yandan ASF insanlar için zararsızken, domuzlar için ölümcül bir hastalıktır. Çin'de Ağustos 2018'de yaşanan ASF salgınında bir yıl içinde ülkedeki domuz nüfusunun yaklaşık yarısı telef olmuştu.

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