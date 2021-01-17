Çin'de altın madenindeki patlamada 22 madenci mahsur kaldı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia'da bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana geldi. Patlama sebebi ile 22 madenci madende mahsur kaldı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, ekipler mahsur kalan madencilere ulaşmak için açtıkları kuyudan çelik halatlar uzatması ile madencilerin hayatta olduklarını öğrendi. Açılan kuyudan madencilere yardım malzemesi ulaştırdı.

Madenciler, gönderilen çelik halat yardımıyla ekiplere hayatta olduklarına dair not yolladı. Yetkililer madencilerin gönderdiği notun ardından yaptıkları açıklamada, 12 madencinin hayatta olduğunu, 10 madencinin durumunun ise belirsiz olduğunu aktardı. Yetkililer, madenin 5'inci orta bölümünde 11 madencinin, madenin 6'ncı orta bölümünde ise 1 kişinin olduğunu ifade etti.

Yetkililer, patlamanın madenin girişinden 240 metre uzaklıkta meydana geldiğini, 22 madencinin ise girişten 600 metre uzaklıkta çalıştıklarını belirtti.