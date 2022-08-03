İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Çin'in Jiangxi eyaletindeki bir anaokuluna gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Çin'de anaokulunda bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı - Tıkla İzle

Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Anfu bölgesindeki özel bir anaokuluna saldırı gerçekleştirildi. Şapka ve maske takan bir şahıs, yerel saatle 10.00 sıralarında anaokulunu basarak 3 kişiyi öldürdü ve 6 kişiyi yaraladı. Olay yerine polis ekibi sevk edilirken, saldırgan kayıplara karıştı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, bir polisin yaralı çocuğu ambulansa taşıdığı görüldü. Hayatını kaybedenlerin yaşlarına dair bilgi verilmezken, kimliği Liu Mouhui olarak açıklanan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.