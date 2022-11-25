Çin'de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Urumçi kentinin Tianshan semtindeki bir apartmanın 15. katındaki bir dairede yangın çıktı. Yatak odasındaki çoklu prizin alev almasıyla çıkan yangının yerel saatle 19.49 sırlarında başladığı bildirildi. Alevlerin 17. kata kadar sıçradığı yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat sonra söndürebildi. Yangın sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Cenk Özkömür



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