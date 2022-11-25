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Çin'de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı

Çin'de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı
Çin'de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı

Çin’in Sincan Uygur Bölgesi’nde bir apartman dairesinde çoklu prizin alev alması sonucu çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çin’de apartmanda yangın: 10 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Urumçi kentinin Tianshan semtindeki bir apartmanın 15. katındaki bir dairede yangın çıktı. Yatak odasındaki çoklu prizin alev almasıyla çıkan yangının yerel saatle 19.49 sırlarında başladığı bildirildi. Alevlerin 17. kata kadar sıçradığı yangını itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat sonra söndürebildi. Yangın sonucunda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Cenk Özkömür
 

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