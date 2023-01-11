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Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı

Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı
Çin'de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı

Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde bir sürücünün aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı - Tıkla İzle


Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaların arasında bir sürücü aracıyla daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı Guangzhou polisi tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sürücünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Sürücünün yayaların arasına kasten dalıp dalmadığı henüz bilinmezken, kaza anına ait görüntülerde sürücünün kazanın ardından yoluna devam ettiği görüldü.

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