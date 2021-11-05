Çin'de artan hava kirliliği otoyol ve oyun alanlarını kapattırdı

İklim değişikliğinden sorumlu sera gazlarının yayılımında dünyada en büyük paya sahip olan ülkelerden olan Çin, son aylarda tedarik zincirlerinin katı emisyon hedefleri ve fosil yakıt için rekor fiyatlara yol açan enerji kriziyle sarsılmasının ardından kömür üretimini arttırdı. Ülkenin meteoroloji servisine göre bugün Çin'in kuzeyi sisle kaplandı. Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 200 metrenin altına düştüğü belirtildi. Şubat ayında Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olan başkent Pekin'deki okullara beden eğitimi derslerini ve açık hava etkinliklerini durdurmaları talimatı verildi. Şanghay, Tianjin ve Harbin gibi büyük şehirlere giden otoyollar da görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Akciğerlerin derinliklerine nüfuz eden ve solunum yolu hastalıklarına neden olan ince partikül madde (PM 2.5) seviyesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen 15 sınırını geçerek, 230 civarında ölçüldü. Pekin'deki yetkililer, kirliliğe olumsuz hava koşulları ve bölgesel kirliliğin yayılmasını gerekçe gösterirken, sisin cumartesi akşamına kadar etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Çin, enerjisinin yaklaşık yüzde 60'ını kömürden ele ediyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için İskoçya'nın Glasgow kentinde bir araya gelen dünya liderleri, sera gazı yayılımında büyük paya sahip olan Çin'i eleştirmişti. Konferansa katılmayan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yazılı metin göndermişti.