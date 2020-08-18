İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çin'de aşı çalışmaları hızlanıyor

Çin'de aşı çalışmaları hızlanıyor
Çin'de aşı çalışmaları hızlanıyor

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi, yeni tip korona virüs aşı adayı Ad5-nCoV için patent onayı verdi.

Çin’de aşı çalışmaları hızlanıyor - Tıkla İzle

Çin'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşı çalışmaları hızlandı. Askeri Tıp Bilimleri Akademisine bağlı CanSino Biologics ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Ad5-nCoV aşı adayı Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nden patent onayı aldı.

Chen Wei ekibi tarafından geliştirilen aşı, Mart ayında Çin'de ilk klinik denemelere başlayan aşı olmuştu. Dünya çapında salgına karşı araştırılan 150 aşıdan biri olan Ad5-nCoV'un Haziran ayında diğer iki aşamayı tamamlayarak 3. faza geçtiği açıklanmıştı.

Korona virüs aşısı yıl sonuna kadar hazır olacak

Bir başka Çinli ilaç şirketi Sinopharm da korona virüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülmeye hazır olacağını duyurdu. Şirketin yöneticisi Liu Jingzhen aşının 2 dozunun yaklaşık 144 dolara mal olmasının beklendiği söyledi. Yaklaşık 1.4 milyarlık nüfusun hepsinin aşı yaptırmak zorunda olmadığını ifade eden Jingzhen, öğrencilerin ve şehirlerde çalışanların bu aşıyı yaptırması gerekeceğini ancak küçük nüfuslu kırsal bölgelerde yaşayanların aşı yaptırmak zorunda olmayacağını kaydetti.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.