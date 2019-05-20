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Çin'de bar çatısı çöktü: 3 ölü, 100 yaralı

Çin'de bar çatısı çöktü: 3 ölü, 100 yaralı
Çin'de bar çatısı çöktü: 3 ölü, 100 yaralı

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde çelik konstrüksiyonlu bir bar çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Çin'de bar çatısı çöktü: 3 ölü, 100 yaralı - Tıkla İzle

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde sabahın erken saatlerinde çelik konstrüksiyonlu bir bar çatısının çöktü. Yerel makamlara göre, olay sırasında 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ağır yaralandı. Yaklaşık 100 kişinin yaralandığı olayda hastaneye getirilen yaralılardan 13 tanesinin tedavileri yapılarak taburcu edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri çatının altında sıkışıp kalanları kurtarmaya çalışıyor. Bar 700 metre karelik bir alanı kaplayan binanın 3 katında olduğu bildirildi. Çöküşün nedeni belirsizliğini koruyor.  

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