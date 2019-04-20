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Çin'de başlayan orman yangını Rusya'ya sıçradı

Çin'de başlayan orman yangını Rusya'ya sıçradı
Çin'de başlayan orman yangını Rusya'ya sıçradı

Çin ile Rusya sınırında başlayan orman yangını Rusya’ya yayıldı. Hala süren orman yangınında 100’den fazla ev yandı.

Çin'de başlayan orman yangını Rusya'ya sıçradı - Tıkla İzle

Rusya ile Çin sınırında, Çin tarafında hafta içi başlayan orman yangını itfaiye tarafından başlatılan söndürme çalışmalarına rağmen Rusya tarafındaki Baykal Gölü çevresine yayıldı. Rüzgar nedeniyle yayılan yangından dolayı sadece Rusya tarafından birçok köy yandı. Yangında Rusya tarafında Krasnokamensk, Onon, Aginsk, Baleysky, Aleksandrov-Zavodsky ve Borzinsky bölgelerinde şu ana kadar 130 ev yandı.

Köylerin neredeyse tamamının boşaltıldığı öğrenilirken yangından dolayı bölgede yaşayan 28'i çocuk toplam 263 kişi yaralandı. Yaralıların tedavilerine bölgedeki hastanelerde devam edildiği öğrenildi.

Putin'den "önlemleri arttırın" talimatı

Yangının büyümesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talimat geldi. Putin, Çin ve Rus itfaiye ekipleri tarafından yürütülen ortak söndürme çalışmaları için Rusların daha fazla mücadele etmesi ve ivedilikle yangının kontrol altına alınması talimatını verdiği açıklandı. Bu talimatın üzerine Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev başkanlığında bir kriz masası oluşturulduğu ve yangınla ilgili tedbirlerin arttırıldığı öğrenildi. Sivil halktan kurulan gönüllü ekibi de bölgede yaşayanlara bolca battaniye ve gıda kampanyalarına başladı.  

Erhan Altıparmak

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