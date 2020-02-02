Çin'de bu kez kuş gribinin yeni bir türü tespit edildi

Çin'de ortaya çıkan ölümcül korona virüsü nedeniyle ölü sayısı artmaya devam ederken, Çinli yetkililer bu kez yeni "kuş gribi salgını" açıklaması yaptı. Salgının henüz insanlara bulaşmadığı bildirildi. Yetkililer, H5N1 virüsünün yeni bir türünün tespit edildiğini, halk arasında kuş gribi olarak bilinen salgının başka bir tehlikeli enfeksiyondan etkilendiğini belirtti. Çin Tarım Bakanlığı, Hunan eyaletinde H5N1 kuş gribi için yeni bir salgın uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Yüksek patojenik H5N1 kuş gribi salgını, Hunan eyaletine bağlı Shaoyang şehrinin Shuangqing bölgesinde bir çiftlikte meydana geldi" denildi.

Enfekte olan çiftlikte hastalığın tahmini olarak 7 bin 850 kümes hayvanına bulaştığı, yaklaşık 4 bin 500 hayvanın hastalıktan telef olduğu bildirildi.

H5N1 virüsünden dolayı son yıllarda dünya genelinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 2009-2010'da ilk kez görülen salgın 2013-2014'te tekrarlarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uluslararası toplum salgını kontrol altına almak için ortak eylem planı geliştirmişti. Sağlık görevlilerine göre ilk olarak Güneydoğu Asya'daki kuş türleri arasında görülen kuş gribi, insanlara da kolayca bulaşabilen bir virüs türü. Wuhan çıkışlı korona virüsünden farklı olan kuş gribine karşı WHO aşı geliştirmişti.

Serkan Bayar

