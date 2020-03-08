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Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı

Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı
Çin'de çöken karantina otelinin enkazından 49 kişi kurtarıldı

Çin’in Fujian eyaletinde korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan ve dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazından 49 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Quanzhou kentinde dün akşam saatlerinde çöken otelin enkazından 49 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılanlar arasında 2 yaşındaki bir erkek çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Devlet medyası, korona virüsü hastalarıyla yakın temasta bulunmuş kişilerin tecrit altında tutulduğunu ve 80 odalı Xinjia Express otelde 70 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediği, ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edilirken, görgü tanıkları bina çökmeden önce patlama sesi duyduklarını dile getirdi.
Can kaybına ilişkin ise resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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