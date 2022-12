Çin'de Covid-19 salgınında günde 5 bin kişinin öldüğü iddiası

Çin'de Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle can kayıplarına ilişkin endişeler büyüyor. Londra merkezli sağlık veri analiz şirketi Airfinity tarafından yapılan açıklamada, analizlerden elde edilen tahminlere göre Çin'de her gün 5 binden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, şirketin tahminlerinin geçtiğimiz hafta bin 800 vaka ve yalnızca 7 can kaybı bildiren resmi verilerle ciddi oranda çeliştiği ifade edildi.

Airfinity'e göre sıfır Covid-19 politikası nedeniyle Çin nüfusu virüse karşı doğal kazanılmış bağışıklığa sahip değil. Yapılan analizde, Çin'in aşılama oranlarının yeterli olmaması ve hibrit bağışıklığın bulunmaması nedeniyle sıfır vaka politikasını kaldırması durumunda ülkede 1.3-2.1 milyon kişi risk altında olabilir.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.