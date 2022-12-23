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Çin'de Covid-19 salgınında günde 5 bin kişinin öldüğü iddiası

Çin'de Covid-19 salgınında günde 5 bin kişinin öldüğü iddiası
Çin'de Covid-19 salgınında günde 5 bin kişinin öldüğü iddiası

İngiliz veri analiz şirketi tarafından yapılan bir çalışmaya göre Covid-19 vaka sayılarının arttığı Çin’de günde 5 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Çin'de Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle can kayıplarına ilişkin endişeler büyüyor. Londra merkezli sağlık veri analiz şirketi Airfinity tarafından yapılan açıklamada, analizlerden elde edilen tahminlere göre Çin'de her gün 5 binden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, şirketin tahminlerinin geçtiğimiz hafta bin 800 vaka ve yalnızca 7 can kaybı bildiren resmi verilerle ciddi oranda çeliştiği ifade edildi.
Airfinity'e göre sıfır Covid-19 politikası nedeniyle Çin nüfusu virüse karşı doğal kazanılmış bağışıklığa sahip değil. Yapılan analizde, Çin'in aşılama oranlarının yeterli olmaması ve hibrit bağışıklığın bulunmaması nedeniyle sıfır vaka politikasını kaldırması durumunda ülkede 1.3-2.1 milyon kişi risk altında olabilir.

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