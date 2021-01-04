Çin'de Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

Korona virüs salgınının ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı Çin'de virüse karşı aşılamalar başladı. Sinopharm şirketi tarafından üretilen aşıların, gümrük ve nakliye çalışanları başta olmak üzere enfeksiyon riski yüksek meslek gruplarındaki kişilere yapıldığı belirtildi. Pekin'de açıklanan verilere göre, hafta sonu 220 aşılama merkezinde toplam 73 bin 537 kişi Covid-19 aşısı oldu.

Pekin'in Daxing bölgesinde yer alan Zhonghai Hastanesi Direktörü Han Yanrong, "Aşılama temel olarak 9 kilit gruba odaklandı. Sağlık personeli ve yurtdışında çalışanların yanı sıra çoğunlukla toplu taşıma ve kamu güvenliği sektörlerindeki çalışanları aşılamaktayız" dedi.

Covid-19 aşısı yaptıran Yang yaptığı açıklamada, “Bir Japon restoranında çalışıyorum. Meslektaşım ve ben ithal yiyeceklerle ilgileniyoruz. Buraya gelip aşı olmaya karar verdik. Salgın başladığından beri kendimizi korumaya büyük önem verdik. Aşının kullanıma uygun olduğunu öğrendikten sonra gönüllü olarak aşı olduk. Aşı olduğumuz için çok heyecanlı ve mutluyuz” diye konuştu.

Çin'in Shandong eyaletindeki Tancheng ilçesinde bir klinikte aşı olan Xia Dongdong, “İlk aşılananlar arasında olduğumuz için çok şanslıyız. Çok heyecanlıyım. Aşılamadan sonra hiçbir yan etki görülmedi. Bu aşı da diğer aşılar gibi. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu.