Çin'de ele geçirildi: Tam 7,5 ton !

Çinli yetkililer, son yıllarda yapılan en büyük baskınla 2 bin 750 adet fildişi ele geçirdi. Dünyanın en büyük fildişi pazarı olan Çin'de 2015 yılında fildişi ithalatı yasaklanmıştı. 2017 itibariyle ise tüm fildişi ticareti ve işlenmesi faaliyetleri yasaklamıştı.

Gümrük Genel İdaresi'ne göre, geçen ay gümrük idarecileri ve polisler tarafından 6 kentte gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda kaçak fildişi ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu Müdürü Sun Zhijie, "Ele geçirilen fildişleri son yıllarda Gümrük İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bağımsız olarak soruşturulan tek bir davada ele geçirilen en büyük fildişi miktarıdır" dedi. Operasyonda 20 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Sun, "Operasyon uzun süredir fildişi kaçakçılığı konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir suç örgütünü yakalamamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

Sun, fildişlerinin Afrika ülkelerinden deniz yoluyla sevk edildiğini, Çin sınırında ise kereste arasına gizlenmiş şekilde ele geçirildiğini bildirdi.

Yaban hayvan ticaretini izleyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan TRAFFIC'ten yapılan açıklamada, ele geçirilen fildişlerinin şu ana kadar dünya çapındaki ikinci en büyük fildişi miktarı olduğu bildirildi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı geçen yıl hazırladığı raporda, Çin'in 2017'de fildişi ticaretini yasakladığından beri fildişi almak isteyenlerin sayısının neredeyse yarı yarıya azaldığını bildirmişti. Fildişi, Çin'de bir statü sembolü olarak görülüyor. Karıncayiyen pulları ve diğer yasa dışı vahşi hayvan ürünleri, sözde tıbbi özelliklerine yönelik olarak talep görmeye devam ediyor.