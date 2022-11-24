Çin'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre Çin ana karasında son 24 saatte 27 bin 517'si asemptomatik olmak üzere toplam 31 bin 444 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte kayıtlara geçen vaka sayısı, salgının başladığı 2019 yılından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vakası oldu.

Çin'de en son vaka rekoru 29 bin 317 ile 13 Nisan'da kırılmıştı.

Bazı kurallar hafifletilmişti

Pekin yönetimi, salgının 2019'un sonlarında Wuhan şehrinde patlak vermesinden bu yana, katı karantina ve toplu testler uygulayarak "Sıfır Covid" politikası izliyor. Kasım ayının başlarında Covid-19 ile mücadele tedbirlerinin bazıları gevşetilmiş, temaslılar ve ülke dışından gelenlere yönelik merkezi karantina zorunluluğu 7 günden 5 güne indirilmişti. Merkezi karantinanın ardından 3 günlük ev karantinası mecburiyeti ise kaldırılmamıştı.

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