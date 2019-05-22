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Çin'de hızla koşan at yayaları ezdi

Çin'de hızla koşan at yayaları ezdi
Çin'de hızla koşan at yayaları ezdi

Çin’de caddede hızla koşan başı boş at yolda yürüyen yayaları ezdi. Biri ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çin’de hızla koşan at yayaları ezdi - Tıkla İzle

Çin'in Anhui eyaleti Huangshan şehrinde başı boş bir at alışveriş caddesine daldı. Hızla koşan at, caddede yürüyen yayaları ezdi. Bir işletmenin güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, koşarak gelen atın yaşlı bir kadını ezdiği görülüyor. Ağır yaralanan yaşlı kadının olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Atın daha sonra ise farklı bir noktada 2 yayaya daha çarptığı öğrenildi.

Düğün törenlerinde kullanıldığı belirtilen atın polis tarafından vurularak öldürüldüğü, sahibinin ise gözaltına alındığı bildirildi.  

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